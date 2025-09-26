Una investigación que duró varios meses por parte de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, dio un contundente golpe al Clan del Golfo, subestructura Ferney Antonio López Polo, logrando la captura de 12 presuntos integrantes de este grupo delincuencial en seis municipios del Cesar y la ciudad de Santa Marta.

De acuerdo con el comandante de la Policía Nacional, en el Cesar, coronel William Morales Vargas, el procedimiento fue mediante diligencias de registro y allanamiento en los municipios de Aguachica, Bosconia, Becerril, El Copey, El Paso, Chimichagua y Santa Marta, donde fueron realizadas cuatro por orden judicial por el delito de concierto para delinquir agravado, cuatro capturas en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Al igual que la incautación de una granada, una pistola calibre 9mm, 39 cartuchos para la misma, cuatro proveedores para fusil calibre 5.56, 29 cartuchos calibre 7.62, 14 cartuchos calibre 5.56, un cañón para ametralladora y tres radios de comunicación.

Entre los capturados se encuentran alias ‘Colacho’ señalado de controlar el microtráfico y los homicidios selectivos en los municipios de Astrea, Arjona, Chimichagua y Bosconia y alias ‘Pelo o Pita’ quien era el encargado de realizar labores de inteligencia criminal y coordinar la entrega de las armas de fuego con las que se cometían los homicidios.

“Las investigaciones revelan que esta estructura criminal obtenía más de $100 millones mensuales por narcomenudeo, dinero destinado al sostenimiento del Clan del Golfo en la región. Además, utilizaban a niños, niñas y adolescentes para la venta y consumo de estupefacientes en zonas cercanas a colegios y parques”, puntualizó el coronel William Morales Vargas.

