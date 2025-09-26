En el primer piso de la Gobernación del Cesar está expuesta la Galería de Memoria de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales. Iniciativa que busca rendir un homenaje a todas las víctimas del conflicto armado que se vivió en esta región del país.

Son 15 fotografías, a través de las cuales los familiares de las victimas invitan a no olvidar los rostros y la historia de cada persona a la que se le arrebató la vida en hechos relacionados y conocidos como ‘falsos positivos’.

Cortesía

Armando José Pumarejo es el padre de Carlos Alberto Pumarejo, un soldado que fue muerto en ejecuciones extrajudiciales en el año 2002. Mirando la fotografía de manera insistente expresó: “Esto es muy importante, ya que con esto estamos limpiando el nombre de nuestro hijo; cuando fue asesinado en el Batallón La Popa, el 22 de junio de 2002, fue presentado como guerrillero, cosa que fue muy difícil, a través de tantos años y hoy se está viendo la lucha perenne de nuestros familiares”.

Los retratos de Rafael Serrano, Nelson Romo, Ronald Blanquicet, Alfredo Hernández, Jaider Valderrama, Carlos Pumarejo, Evelio Vaca, Adalberto Vásquez, Wilfredo Chantri, permanecerán por 15 días en la plazoleta interna de La Gobernación.

“Como muestra de que el dolor de las familias nunca será ajeno a este gobierno. Reconocemos la lucha incansable por la verdad y la justicia. Esto se ha convertido en la brújula que guía nuestro compromiso. Su resistencia y resiliencia es la base sobre la que queremos y debemos cimentar una verdadera paz estable y duradera para el Cesar. Reconocemos en sus rostros las secuelas del conflicto, pero también vemos la fuerza indoblegable de quienes se niegan a que el olvido sea el fin”, expresó la gobernadora, Elvia Milena Sanjuan Dávila.

Cortesía

Estas acciones de construcción de paz van ligadas a las investigaciones del Macro Caso 03, denominado “Asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado”- Subcaso Costa Caribe La Popa. Además han contado con el apoyo de la Agencia para la Reincorporación y Normalización.

Libia Mercedes Patiño, magistrada auxiliar itinerante de la JEP, adscrita a la Presidencia, acompañó el acto y al término de este indicó: “Por eso es importante la institucionalidad y nosotros abrazamos todos los esfuerzos que hacen cada institución, cada departamento, cada municipio cuando abren dentro sus planes y programas esa posibilidad de cumplir estas acciones restaurativas que integran a las víctimas, a los comparecientes, pero especialmente a la sociedad”.

Cortesía

Es de indicar que esta exposición hace parte de las actividades que se realizarán en el Cesar durante la Semana por la Paz, para visibilizar y promover los esfuerzos de quienes trabajan por la paz, la reconciliación, la defensa de los derechos humanos y la construcción de una cultura de convivencia pacífica en los territorios.

Juan Carlos Gómez, coordinador de víctimas del departamento del Cesar, también acompañó el acto. “Desde este escenario y sobre todo en esta Semana por la Paz es muy importante llegar a los escenarios donde sucedieron estos actos y agradecer también esa gran oportunidad que se da para las víctimas del conflicto armado, para que estos hechos no se sigan repitiendo y que trabajemos de manera articulada por la paz anhelada en el Cesar”.

La Galería Fotográfica será llevada a espacios de alta concurrencia, se hará la pedagogía respectiva por parte de los funcionarios de la Oficina Asesora de Paz y, se visitarán distintas instituciones educativas del departamento.

