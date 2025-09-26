La negociación de un carro terminó en tragedia para dos comerciantes oriundos de Ocaña, Norte de Santander, quienes fueron encontrados asesinados con impactos de arma de fuego en la cabeza, y maniatados, entre los corregimientos de Mariangola y Aguas Blancas, municipio de Valledupar, la mañana de este viernes 26 de septiembre.

Las víctimas fueron identificadas como Nelson García Quintero, de 54 años y Juan Pablo Pacheco Navarro de 35 años.

De acuerdo con las autoridades, las investigaciones para esclarecer este doble crimen en jurisdicción de la capital del departamento del Cesar apenas inician, teniendo como primera hipótesis un posible hurto de una fuerte suma de dinero que tenía García Quintero para hacer la compra de un vehículo en el municipio de Bosconia.

Este móvil de la investigación cobra fuerza con las versiones entregadas por familiares del hombre de 54 años, quienes señalaron que eran comerciantes en Ocaña, actualmente administraba un parqueadero y se dedicaba también a la compra y venta de vehículos.

Por ello, el pasado miércoles Nelson García Quintero viajó a Bosconia, a bordo de su vehículo, en compañía de Juan Pablo Pacheco Navarro, para que luego de la compra del nuevo automóvil este último lo condujera hasta Ocaña.

Además, se conoció que en Bosconia se hospedaron en un hotel y en el parqueadero de este fue dejado el vehículo en el que llegaron al departamento del Cesar. Trascendió que cámaras de seguridad del lugar captaron el momento en que estos dos hombres se subieron a otro vehículo, al parecer, en compañía de las personas que les iban a vender el carro.

“Salió de Ocaña el miércoles y la última comunicación que tuvimos fue cuando nos dijo que estaba en Bosconia, ya luego no contestó más llamadas ni mensajes. La hipótesis es que se trató de un hurto del dinero que tenía consigo. Nosotros no conocemos a la persona que lo acompañaba, pero si podemos decir que somos trabajadores desde niños en Ocaña, y todos pueden dar fe de eso, por eso pedimos que se haga justicia y que se esclarezcan los hechos”, dijo un familiar de García Quintero.

El secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana, de Valledupar, Pablo Bonilla, indicó que los cuerpos sin vida fueron hallados por la comunidad de Mariangola y al dar aviso a la estación de la Policía, funcionarios de la Sijín realizó el respectivo levantamiento.

“Son personas no del departamento del Cesar ni de Valledupar, quienes eran comerciantes y ya es una investigación por parte de la Sijín. En el lugar donde fueron encontrados no habían otros elementos únicamente los dos cadáveres maniatados”, indicó el funcionario.