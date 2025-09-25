En uno de los apartamentos del edificio Acqua, ubicado en la calle 9D #7-70, del barrio Novalito, de Valledupar, se registró un hecho violento en contra de una mujer. El responsable, su pareja sentimental, fue capturado por la Policía Nacional.

De acuerdo con versiones preliminares, Alberto Gutiérrez, tuvo una discusión con su compañera sentimental, Diana Salas, y en medio de la confrontación, este individuo sacó un arma de fuego y le disparó a la mujer, quien habría recibido al menos dos balazos en las piernas.

Personal de servicios generales y otros trabajadores del edificio auxiliaron a la víctima, al mismo tiempo que llamaron a la Policía Nacional, que realizó la captura de Gutiérrez, quien fue sacado del lugar sin camisa, descalzo y en alto grado de exaltación.

Se supo además que Diana Salas, fue trasladada hasta la Clínica Erasmo, donde se encuentra en recuperación y fuera de peligro.

Por otra parte, se conoció que en el apartamento y a las afueras de este quedó la evidencia de la sangre de la herida, al momento de ser sacada y llevada a la clínica. Este caso está siendo investigado por el CTI de la Fiscalía, mientras que Alberto Gutiérrez, permanece detenido en la URI.

Violencia contra la mujer en el Cesar

Mientras el caso en el barrio Novalito sucedía, la Policía Metropolitana, informó que fue capturado en flagrancia un ciudadano por el delito de violencia intrafamiliar, en hechos registrados en la carrera 13A con calle 14, barrio Obrero, donde uniformados atendieron un llamado de la comunidad que alertaba sobre un caso de agresión.

En el lugar, fue identificado y capturado Sergio Daniel Amariz Díaz, de 27 años, quien momentos antes había agredido físicamente a su compañera sentimental, una mujer de 26 años.

Por hechos similares fue capturado en la carrera 18E con calle 31 del barrio Primero de Mayo, Royman René Rincones Márquez, quien intentaba agredir a su excompañera sentimental tras la decisión de terminar la relación.

Cortesía Policía Nacional.

Según el testimonio de la mujer, el capturado además la venía obligando a sostener relaciones sexuales en contra de su voluntad. Es de resaltar que la víctima ya había instaurado una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación el pasado 25 de agosto de 2025, por el delito de constreñimiento.

