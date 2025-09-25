En las últimas horas, uniformados de la Policía Nacional capturaron a un hombre señalado por el delito de feminicidio agravado a inicios del año 2024, en Santa Marta. El procedimiento se llevó a cabo en jurisdicción del municipio de Maicao, en La Guajira.

La diligencia judicial se registró en la carrera 7 con calle 9, del barrio Centro y de inmediato fue puesto a disposición de la autoridad competente para el cumplimiento inmediato de la sentencia condenatoria.

Se trata de Mario Alfredo Bastidas Hernández, quien era requerido por la justicia para responder por el asesinato de Yisney Juliana Gómez, de 23 años, conocida como Yaya, perpetrado el 8 de enero del año 2024, en el barrio Santafe, perímetro urbano de Santa Marta, Magdalena.

De acuerdo con la investigación, Bastidas abandonó la escena y luego envió un mensaje a un familiar de la víctima confesando lo ocurrido y señalando la ubicación del cuerpo.

Posteriormente, el agresor se entregó a las autoridades y aceptó su responsabilidad, manifestando que el hecho se dio tras la ruptura de la relación sentimental.

En mayo de 2025 había recuperado la libertad por vencimiento de términos, pero tras la apelación de la Fiscalía, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Santa Marta le impuso una condena de 525 meses de prisión, equivalentes a 43 años y nueve meses.

