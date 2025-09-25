La Policía Nacional capturó en las últimas horas a Mario Alfredo Bastidas Hernández, señalado feminicida de Yisney Juliana Gómez. El sujeto fue sentenciado a 43 años y nueve meses de prisión por este crimen, perpetrado en Santa Marta.

La aprehensión de Bastidas Hernández se efectuó en el municipio de Maicao, La Guajira, en la carrera 7 con calle 9 del barrio Centro de Maicao.

Cabe recordar que el feminicidio ocurrió el 8 de enero de 2024, cuando la víctima, de 23 años, fue encontrada sin vida en un sector de la capital del Magdalena, y fue el mismo agresor quien envió un mensaje a un familiar de la joven reconociendo el crimen y señalando la ubicación del cuerpo de Yisney Juliana.

Según las investigaciones, tras cometer el hecho, Bastidas huyó del lugar inmediatamente, pero después se entregó a las autoridades y aceptó su responsabilidad.

En mayo de 2025 obtuvo la libertad por vencimiento de términos, sin embargo tras la apelación de la Fiscalía, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Santa Marta ratificó la condena de 525 meses de prisión.