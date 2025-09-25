Un nuevo caso bajo la modalidad de sicariato se registró en el perímetro urbano del municipio de Maicao, La Guajira; en esta oportunidad, un joven resultó gravemente herido tras el atentado.

Leer más: Casas, establecimientos de comercio y colegios de Corozal, Sucre, resultaron afectados con un vendaval

Las autoridades revelaron que la víctima responde al nombre de Johnny Mercado, conocido en la comunidad como ‘Jhonicito’.

El crimen fue perpetrado en horas de la mañana de este jueves 25 de septiembre, en jurisdicción del barrio Mingo Ocando.

Según la información preliminar, la víctima fue sorprendida mientras conversaba con unos amigos, por sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta.

Le puede interesar: Gobernación de Sucre activa plan para atender la emergencia por fuerte vendaval

Se conoció que el que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego y le propinó varios disparos en la humanidad de ‘Jhoncito’ y huyeron del sitio.

Por su parte, los que presenciaron el atentado, de inmediato lo auxiliaron y trasladaron hasta la sala de urgencias de un centro asistencial del municipio, donde permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, bajo pronóstico reservado.

Finalmente, la Policía Municipal informó que se encuentra adelantando una investigación con el objetivo de dar con el paradero de los agresores y esclarecer los móviles de este nuevo atentado.