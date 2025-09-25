Con un plan de acción especial la gobernación de Sucre en asocio con otras instituciones, entre ellas la fuerza pública, atiende las emergencias que causó la madrugada de este jueves 25 de septiembre un fuerte vendaval.

Leer también: La vía Las Peñitas, en Sincelejo, está cerrada por afectaciones de un vendaval

Los primeros reportes de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres dan cuenta que las mayores afectaciones se presentan en los municipios de Sincelejo, San Pedro y Corozal. En esta última población una persona resultó herida y fue atendida en centro asistencial.

Sin embargo, también hubo casas destechadas y caída de árboles y postes de concreto en los municipios de Morroa, Betulia, Galeras, Coveñas, San Benito y Sucre- Sucre, específicamente en el corregimiento Isla del Coco.

La gobernadora Lucy García Montes informó que el personal del gobierno departamental trabaja de manera articulada con las alcaldías y sus respectivos consejos municipales de gestión del riesgo en la atención de las emergencias, así mismo cada secretario de despacho está en contacto con sus pares en los municipios para conocer las realidades de cada sector y brindar el apoyo que requieran.

Otras de las emergencias reportadas es la de un bloqueo en la variante El Bongo - Magangué por la caída de cuatro árboles en la vereda Los Chijetes, afectaciones en 100 casas de distintos barrios de la cabecera municipal, daños en corregimientos y veredas que están sin el servicio de energía desde las 2:00 de la madrugada por varios postes y líneas derribadas.

Importante: Fuerte vendaval causó estragos en el departamento de Sucre: no hay energía ni agua

La ciudadanía puede reportar sus afectaciones al teléfono 3102298773 de la UNGRD en Sucre.