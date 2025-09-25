El tramo vial de la Avenida Las Peñitas, entre el Hotel Panorama y el Centro Comercial Guacarí, así como el que conduce hacia el Coliseo de Ferias, en la ciudad de Sincelejo, permanecen cerrados por cuenta de los estragos que causó un huracán en la madrugada de este jueves 25 de septiembre.

Tres postes de concreto partidos y árboles y líneas de conducción de energía derribados hacen parte del panorama de afectaciones en ese sector, por lo que los servicios en las entidades estatales que están en esa zona se prestan a media marcha, entre ellos la Gobernación de Sucre, Defensoría del Pueblo, Agencia Nacional de Tierras, Inder Sucre, ICA y Comfasucre, entre otras.

En la zona hacen presencia agentes del Tránsito Municipal que controlan el tránsito, mientras que operarios de la empresa Afinia retiran los árboles que cayeron sobre las redes de conducción de energía para recuperarlas y además reponer los tres postes partidos, por lo que se estima que buena parte de este día no habrá energía en esa zona donde además abundan almacenes de lujos de carros, restaurantes, panadería y droguerías.

Las afectaciones en el suministro de energía impactan en 16 de los 26 municipios del departamento de Sucre.