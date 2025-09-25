Armando Benedetti, actual ministro del Interior del Gobierno de Gustavo Petro, polémico por algunas de sus palabras, habló de la política de hoy en día, de su cargo, del Pacto Histórico y hasta de las elecciones presidenciales de 2026.

Pero, lo que llama la atención, al menos para los barranquilleros, es que en una larga entrevista con Semana, aseguró que le gustaría ser alcalde de la capital del Atlántico en 2027.

“A mí me gustaría ser alcalde de Barranquilla y creo que con la fuerza que tiene Petro allá más que por mí mismo, podría tener alguna opción. Pero es algo que tengo que pensar”, respondió el ministro sobre este tema.

El mismo Benedetti, hace apenas unos días, también se refirió al tema de una posible candidatura a la Alcaldía de Barranquilla, pero contrario a lo que manifestó en la entrevista con el medio nacional, aseguró que no tenía pensando ser candidato.

“No he estado haciendo futurología, ni se me ha dado por crecer en esa situación. Me gustaría servir la misión como pudiera, pero no están en mis planes ni los tengo dentro de mi haber”, dijo en ese momento.

En la misma entrevista con Semana, Benedetti se refirió al gabinete ministerial del presidente Petro, aseverando que es un gabinete “flojo”.

“Sí, es un gabinete flojo. Me va a traer problemas, pero debo reconocerle a Angie Rodríguez su trabajo. Es una berraca y leal al presidente Petro y con ella sí he hecho un gran equipo de trabajo a favor del presidente”.

Agregó al respecto que el presidente Petro sabe que tiene un gabinete flojo.

Hay que recordar que Benedetti nació y se crio en Barranquilla, pero su carrera política ha estado más ligada a Bogotá. Inició su carrera como concejal de Bogotá (1998-2000), luego fue representante a la Cámara por la capital (2002-2006) y senador por el Partido de la U durante cuatro periodos consecutivos (2006-2022). En 2010 fue presidente del Senado.