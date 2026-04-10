En operativos de control, la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional logró la captura de un hombre de 42 años por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales.

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El procedimiento se llevó a cabo en el sector de la calle 20 con carrera 7H, en Riohacha, donde uniformados interceptaron un vehículo tipo camión que transportaba 140 bloques de madera, con un valor comercial de aproximadamente 30 millones de pesos.

Durante la verificación, las autoridades evidenciaron que el conductor no contaba con la documentación que acreditara la legalidad del recurso forestal, ni con los permisos exigidos por la autoridad ambiental competente, en este caso, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira).

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Ante esta situación, se procedió con la captura del ciudadano y la inmovilización del vehículo. Tanto el capturado como el automotor fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras que el material maderable quedó bajo custodia de la autoridad ambiental para el respectivo proceso administrativo.