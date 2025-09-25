Debido al vendaval que se registró la madrugada de este jueves 25 de septiembre en buena parte del territorio sucreño y que causó graves afectaciones en la ciudad de Sincelejo, la alcaldía municipal habilitó un link para que la ciudadanía reporte sus daños.

Con esta estrategia el alcalde Yahir Acuña Cardales busca tener un censo completo, en el que no queden por fuera las familias que están damnificadas y que no hubieran sido visitadas por los equipos de trabajo que desde las primeras horas de la mañana de este jueves recorren la zona urbana y rural de la capital sucreña tras la ocurrencia del fenómeno natural.

Los afectados deben diligenciar este enlace. Es obligatorio llenar todos los datos y adjuntar evidencias fotográficas y en video sobre los daños que reportan.

“De esta manera podremos brindarte una atención rápida y oportuna en medio de esta difícil situación”, sostuvo el mandatario de los sincelejanos.

La alcaldía reporta que desde las primeras horas de este jueves el personal de la Dirección de Gestión del Riesgo junto a los organismos de socorro desplegaron acciones para atender la emergencia y mitigar sus impactos.

Entre las acciones desarrolladas están el despeje de vías obstruidas por la caída de árboles y el desplazamiento de materiales en la Avenida Las Peñitas, los barrios San Miguel, El Zumbao, Ciudadela Universitaria y la vía hacia el corregimiento de Chochó, entre otros.

También visitaron a las familias cuyas viviendas se inundaron y otras que quedaron sin sus techos.

El 70% de la zona urbana de la ciudad completa 24 horas sin el servicio de energía por la caída de postes y redes de conducción de esta. También está suspendido el servicio de acueducto.