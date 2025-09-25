El pasado 20 de septiembre, las autoridades sanitarias de Estados Unidos alertaron sobre un lote de atún comercializado por Costco que están contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes.

Por eso, la empresa Western United Fish Company, conocida comercialmente como Annasea Foods Group, con sede en Kent, Washington, ordenó el retiro voluntario de los atunes, pues puede provocar infecciones graves e incluso mortales en personas vulnerables.

Anunciaron que el lote afectado corresponde al poke de atún con wasabi bajo la marca Kirkland Signature, número de artículo 17193, con fecha de caducidad 22 de septiembre de 2025.

Western United Fish Company Recalls Kirkland Signature Brand Ahi Tuna Wasabi Poke Because of Possible Health Risk https://t.co/f7Np1Wkcah pic.twitter.com/ofZ6mrvxWH — U.S. FDA Recalls (@FDArecalls) September 20, 2025

Hicieron un llamado a las personas que compraron atún en esa tienda lo desechen de manera inmediata. Por ahora, no se han registrado casos de infección pero, el proveedor de cebollitas verdes detectó Listeria en pruebas de laboratorio realizadas el pasado 17 de septiembre y quiso prevenir.

Igualmente, el producto fue distribuido en 23 estados de Estados Unidos, entre ellos Alabama, Florida, Nueva York, Texas, Washington y Wisconsin.

¿Qué es la Listeria?

La Listeria es una bacteria llamada Listeria monocytogenes. Es la responsable de una infección llamada listeriosis, que puede transmitirse a las personas principalmente a través de alimentos contaminados.

Se encuentran en alimentos listos para consumir que no se cocinan antes de comerlos como: lácteos no pasteurizados, carnes crudas, pescados y mariscos; frutas y verduras mal lavadas.

¿Cuáles son los síntomas de la listeriosis?

Los síntomas de la listeriosis son: fiebre, malestar general, escalofríos, dolor muscular, síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea.

Las personas más vulnerables son los ancianos, los niños y las mujeres en estado de embarazo.