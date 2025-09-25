Los cuerpos de las tres jóvenes desaparecidas desde el pasado viernes en la provincia de Buenos Aires fueron encontrados este miércoles sin vida en una vivienda de la localidad de Florencio Varela, donde fueron detenidas dos personas.

Los cuerpos estaban enterrados en el exterior de una casa ubicada a 45 kilómetros de Ciudad Evita, donde Brenda del Castillo y Morena Verdi, de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, fueron vistas por última vez, según confirmó a los periodistas el abuelo de Brenda y Morena, ambas primas.

“Pasó el desenlace que no queríamos. Nos confirmaron que son ellas”, dijo el familiar, al aclarar que ahora esperan que se realice la autopsia.

La policía bonaerense acudió el martes por la noche a la vivienda tras seguir los movimientos de una camioneta blanca, registrada por cámaras de seguridad, en la que las jóvenes subieron el pasado viernes en Ciudad Evita.

En esa vivienda se detectó la última conexión del teléfono de una de las víctimas y allí detuvieron a un hombre y a una mujer cuando se encontraban, según confirmó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, limpiando el lugar.

Los dueños de la vivienda, un hombre de origen peruano y una mujer, fueron también detenidos en un hotel cercano, añadió Alonso. En total hay cuatro detenidos.

El ministro indicó que los feminicidios ocurrieron en la noche del pasado viernes, cuando se produjeron las desapariciones.

También reveló que, según la investigación, las jóvenes subieron a una camioneta por su propia voluntad, “creyendo que se dirigían a un evento, sin saber que estaban cayendo en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”.

Al parecer, según Alonso, el grupo criminal opera en el barrio de Flores, en la ciudad de Buenos Aires.

Miles de personas salen a las calles de Argentina y piden justicia por triple feminicidio

Miles de personas se movilizaron este miércoles en más de una decena de ciudades argentinas en reclamo de justicia por el triple feminicidio ocurrido en la provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador, Axel Kicillof, vinculó con el accionar de “un grupo narco internacional”.

Adan González/EFE

Las protestas, convocadas principalmente por el movimiento feminista Ni Una Menos, colmaron plazas y parques de ciudades como Córdoba, Mar del Plata, La Plata, Mendoza, Paraná, Rosario, Salta y Corrientes, y tuvieron como epicentro la Plaza Flores, en la ciudad de Buenos Aires.

“Tres mujeres asesinadas en medio de la violencia política y mediática que carga de odio contra nosotras y nosotres”, mencionó la convocatoria de Ni Una Menos, que apuntó contra el Gobierno del presidente Javier Milei: “El antifeminismo de Estado y el ajuste son letales”.

En la capital argentina la movilización contó con la participación de cientos de personas, incluyendo un gran número de autoconvocados y numerosas organizaciones sociales y políticas y colectivos feministas, que cortaron la avenida Rivadavia, una de las arterias principales de la ciudad.

Las protestas fueron convocadas este mismo miércoles, tras el hallazgo de los cuerpos de tres jóvenes que permanecían desaparecidas desde el 19 de septiembre.