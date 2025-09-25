La conmoción por la muerte de Paloma Nicole Arellano, adolescente de 14 años originaria de Durango, México, no se detiene. Nuevas revelaciones apuntan a que el procedimiento estético de aumento de senos, en el que perdió la vida fue practicado por su padrastro, un cirujano plástico certificado.

Leer más: Fuerte sismo de 6.0 se sintió en Barranquilla en la tarde de este miércoles

Carlos Said, el padre de la menor, denunció que la intervención fue autorizada únicamente por su expareja, madre de Paloma, lo que derivó en una investigación por posible omisión de cuidados.

El hombre aseguró que no tenía conocimiento de que su hija iba a ser sometida a una cirugía plástica, y que además fue engañado por la madre de la adolescente, quien le aseguró que la menor tenía Covid y por ello se la llevaría unos días a la sierra, fuera de la ciudad.

Ante la denuncia del padre a la Fiscalía, el ente acusador inició las investigaciones pertinentes, determinando que el procedimiento fue realizado por Víctor Manuel “N”, padrastro de Paloma Nicole y médico cirujano plástico.

Redes sociales Madre y padrastro de Paloma Nicole, adolescente que murió tras una cirugía estética en México.

La Secretaría de Salud de Durango (SSD) confirmó que el especialista cuenta con certificación y que la clínica donde se practicó la cirugía tiene permiso vigente ante la COFEPRIS, sin embargo, la Asociación de Cirugía Plástica lo suspendió por realizar este procedimiento a una menor, sin la autorización de ambos padres.

“Se ha solicitado la suspensión provisional estatutaria del médico denunciado, a fin de no entorpecer las averiguaciones necesarias, y sin perjuicio de que el proceso de investigación se realizará en los términos previstos en el Orden Jurídico Nacional”, señala el comunicado, emitido la noche del martes 23 de septiembre y firmado por el Consejo Directivo de la AMCPER, organismo que agrupa a los cirujanos plásticos certificados en México.

Ver también: Fundación San José, donde obtuvo su título profesional Juliana Guerrero, demandó al saliente secretario general

Sin embargo, es de aclarar que esta suspensión es únicamente aplicable dentro del ámbito de la AMCPER y podría derivar, en su caso, en sanciones internas que estudiará el Comité de Ética.

Hasta el momento, el cirujano podrá seguir ejerciendo hasta que su tarjeta profesional siga vigente, al margen de cualquier medida estatutaria interna, lo que deja un sinsabor en quienes exigen justicia por la muerte de la menor.