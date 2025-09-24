Cinthia Liliana Sierra Linares, de 35 años, fue la colombiana que murió en un accidente de tránsito en Miami, Florida, Estados Unidos, el pasado 18 de septiembre.

La mujer bogotana tenía seis años viviendo en Miami y era experta en marketing digital. Al parecer Sierra Linares iba de su trabajo hasta la casa cuando en la intersección de la 12th Ave & 20th Street, su carro fue embestido por el que conducía un hombre en aparente estado de embriaguez.

El hombre fue identificado como Óscar Portillo y fue capturado por las autoridades. Por el hecho podría enfrentar cargos por homicidio vehicular y fuga de accidente con personas lesionadas.

Llevaba 6 años viviendo en Miami y amaba la ciudad como propia. Su vida terminó por culpa de un conductor imprudente. Esta es la historia de la bogotana Cinthia Sierra, de 35 años. Su familia exige justicia. #CinthiaSierra #Colombia #Miami #FloridaNews #corresponsalenmiami Publicada por Judy Mora en Martes, 23 de septiembre de 2025

Portillo se llevó por delante el carro de Cinthia Liliana, quien fue arrastrada varios metros quedando atrapada entre la carrocería del vehículo. Lamentablemente murió en el lugar.

Las autoridades sostuvieron que Portillo ya había chocado dos carros y se había pasado varios semáforos en rojo. Además, dos personas resultaron lesionadas en el accidente.

Policía Miami Dade Óscar Portillo hondureño de 24 años

En el noticiero Alerta Miami indicaron: “Una tragedia enluta nuestra comunidad: Cinthia Liliana Sierra Linares, ciudadana colombiana de 32 años, perdió la vida luego de que su auto fuera impactado por otro conductor que se saltó un semáforo en rojo, primero chocando otro vehículo y continuando su camino hasta pasarse de nuevo otro rojo, donde ocurrió el choque final”.

Por ahora, Portillo permanecerá bajo custodia hasta el 10 de octubre cuando se realice la audiencia. Una corte del condado de Miami-Dade le negó el derecho a fianza.

Redes sociales Cinthia Liliana Sierra Linares, de 35 años, estaba en Miami desde hace seis años

Asimismo, Jennifer Sierra, hermana de la víctima, hizo un llamado a las autoridades que hicieran justicia con la muerte de su hermana, pues Cinthia planeaba viajar a Colombia para visitar después de tanto tiempo a su familia.