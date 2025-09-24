En medio de un atroz caso, donde una bebé recién nacida fue arrojada a una presa, la pareja, presunta responsable del hecho, fue detenida por la autoridades.

El caso ocurrió en localidad de Santa Cruz de las Flores, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en México.

Dos jóvenes padres, identificados como Yoselin y Christian ‘N’, este último de 27 años de edad, tuvieron a la bebé el pasado 18 de septiembre. De acuerdo al relato de los involucrados, la bebé empezó a enfermarse, por lo que la llevaron a un centro de salud.

Los presuntos responsables indicaron que los médicos no los atendieron, por lo que decidieron irse a otro sitio. Sin embargo, la menor empeoró y murió.

La pareja, en medio del desespero, decidió arrojar el cadáver de la pequeña a una presa llamada Las Pintas, ubicada en El Salto.

Un par de días después, la pareja acudió a una comisaría del municipio a pedir ayuda para poder localizar el cuerpo de su hija.

Luego de varias horas de búsqueda, fue hallado el cadáver de la bebé. Los padres fueron detenidos mientras se investiga la muerte de la menor de edad y se determinan los delitos que pudieron cometer.

El hecho tiene a la comunidad consternada, por la decisión de los jóvenes de arrojar el cuerpo de su propia hija a una presa.