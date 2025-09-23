Un gato llamado Marble se convirtió en un verdadero héroe, luego que alertara a su familia de un incendio que se propagaba por su hogar, ubicado en California, Estados Unidos.

Los dueños del minino relataron que minutos antes del incendio habían decidido encender la chimenea de su vivienda para disfrutar con de una reunión con amigos, pero luego decidieron salir a comprar un postre a pocas cuadras.

Para esto, activaron sus cámaras de seguridad, para estar atentos a sus gatos, lo que nunca se esperaron que es que tuvieran la astucia para alertarlos de las llamas fuera de control.

La mujer, llamada Sabeen Shaikh, compartió el momento vivido desde su cuenta de TikTok y explicó en la descripción: “Sabía dónde estaba la cámara y se colocó justo frente a ella para alertarnos”.

De acuerdo con la mujer, recibieron una alerta en su teléfono y la cámara enfocaba al gato junto a unas llamas intensas en el fondo. Ante esto, la pareja decidió salir corriendo a la vivienda para controlar la conflagración.

Afortunadamente, llegaron justo a tiempo evitaron que ocurriera una tragedia en su hogar, y pusieron a salvo a su gatito. Las llamas fueron apagadas con bicarbonato.

Luego de la publicación, el video se hizo viral y desató una ola de comentarios en redes sociales, en los que destacan el actuar de gato. La grabación cuanta con más de 13 mil vistas.

“Hace un poco de calor aquí, chicos”; “¿Ves eso? El fuego está ardiendo.”; “Madre, date prisa, no sea que las llamas me consuman.”; “No sé , pero estoy empezando a preocuparme”; “Esto es muy gracioso, pero solo porque ella está bien, jajaja”, fueron algunos de las reacciones al video.