Conmoción absoluta hay en Bosnia, luego de qué se conociera la muerte de una influencer de renombre europeo conocida como Adna Rovčanin-Omerbegović. La creadora de contenido murió luego de haber dado el sí ante el altar.

Lea también: Alias Fritanga, desde la cárcel, se pronuncia sobre su relación con el artista B-King, asesinado en México

La mujer de 26 años, luego de haber pronunciado el sí acepto, se quejó de un malestar y de inmediato fue trasladada hasta un centro médico para ser tratada, según relataron miembros cercanos a su familia.

Aunque las causas de la muerte aún no son claras, el diario británico The Mirror dijo que la joven ingresó al hospital el 13 de septiembre pasado y sólo dos días después, el 15, falleció y unos cuantos días después trascendió la noticia de su fallecimiento, luego de que su familia se mantenía hermética sobre ello.

Instagram @Adna Rovčanin Su cuerpo, al parecer, aún no se ha enterrado a la espera de análisis forenses que adelantarán las autoridades sanitarias de su país.

Además, trascendió que la creadora de contenido fue inducida a un coma farmacológico en el centro médico, al que fue trasladado por su familiares, sin embargo, pese al trabajo de los profesionales de la salud, la mujer falleció.

Lea también: Horóscopo del 23 de septiembre: Mhoni Vidente predice la suerte para los signos del zodiaco

Pese a que su familia se han tenido un poco hermética sobre su muerte, se supo que oficiaron velorio junto amigos, donde la despidieron, lejos de los focos de la prensa, en el cementerio en su natal ciudad Bare.

Pero, de acuerdo con el medio Antena 3, el cuerpo de la influenciadora bosnia aún no se ha enterrado, pues las autoridades sanitarias y judiciales de su país, buscan adelantar exámenes forenses que pudieran determinar en mayor detalle las causas que produjeron su muerte, aunque esto aún no es oficial.

Instagram @Adna Rovčanin

Ya Rovčanin-Omerbegović había presentado malestares similares, incluso llegó a mencionar en su perfil de Instagram que había sufrido una internación por urgencia y que estuvo en coma por algunos días, sin embargo, no explicó la razón de aquella afección.

Lea también: Una joven de 14 años murió tras cirugía estética de aumento de senos

El 13 de septiembre, el mismo día que fue internada se casó, con su prometido Faris en una ceremonia ostentosa en el hotel Hollywood de Sarajevo, capital de Bosnia y Herzegovina. Fue luego de esto que se descompuso y la celebración tuvo que ser suspendida.

“Es una gran felicidad tener a alguien que se alegra con tu felicidad, ¡y yo tengo un ejército de esas personas detrás de mí! Inmensamente agradecida por todo”, escribió en sus redes en su despedida de soltera.

Según el portal Ekskluziva, sus allegados la definen como alguien siempre sonriente, cercana y simpática: “Transmitía energía positiva a su alrededor”.