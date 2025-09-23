En un mundo lleno de preguntas e incertidumbre, muchos buscan en el cosmos una guía, una señal que ilumine su camino. Desde tiempos ancestrales, el horóscopo y los signos del zodiaco han sido esa brújula, un mapa estelar que nos invita a reflexionar sobre nuestra vida y a conectar con las fuerzas que nos rodean.

Lea también: Estas son las hipótesis del asesinato de B-King y Regio Clown en México

Más allá de la creencia o el escepticismo, la astrología se ha convertido en una tradición que ofrece un momento de introspección y un empujón de optimismo para enfrentar el día. No se trata de una ciencia exacta, sino de un reflejo de nuestra búsqueda constante de significado y propósito.

Para este martes 23 de septiembre de 2025, la reconocida vidente Mhoni Vidente nos comparte sus predicciones. Una lectura que va más allá de un simple pronóstico, ofreciendo un momento de pausa y una chispa de esperanza para todos los signos.

Lea también: Capturan a dos cartageneras por fraude en Estados Unidos: ofrecían falsos seguros en Florida

¿Qué dicen los astros?

Aries

En el plano laboral no permita que los demás saquen partido de sus condiciones. Sobresaldrá en la esfera social, especialmente por la noche.

Tauro

Un cambio en lo laboral lo pondrá en primer plano. Aproveche esta oportunidad. Deberá controlar una actitud egoísta respecto a niños y posesiones.

Géminis

Su impaciencia arruinará los planes que tuviera para hoy. Trate de centrarse a través de la meditación o la respiración profunda. Favorable para tratos.

Cáncer

Trate de ahorrar en vez de gastar. Un asunto laboral tendrá una conclusión exitosa gracias a su diligencia. Sea diplomática con un conocido excéntrico.

Lea también: Familia de hombre que murió luego de beber desengrasante como “broma” de sus compañeros denuncia que la víctima sufría matoneo

Leo

Preste atención a su apariencia personal, así recibirá muchos elogios. En lo laboral muéstrese práctica en oposición a métodos poco convencionales.

Virgo

La oportunidad llegará en un lugar tranquilo, lejos de la rutina habitual. Emplee en forma constructiva su tiempo libre y evite fantasear. Propuesta interesante.

Libra

Bueno para participar en actividades grupales. En amor se mostrará entusiasta, pero debe tener los pies en la tierra. Controle su tendencia a soñar despierto.

Escorpión

Dedíquese a sus quehaceres domésticos por la mañana. Un problema familiar que surgiera después lo dejará perplejo. Nuevas motivaciones en lo laboral.

Pexels

Sagitario

Aunque surgirá un con­flicto con un compañero, este será un momento de progreso en lo laboral. Encontrará solución a problemas y tendrá ganancias.

Capricornio

Sea el primero en disculparse si hubiera surgido un problema con alguien. Bueno para el amor, pero posible preocupación sobre cuestiones personales.

Acuario

Si fuera de compras después querría cambiar una adquisición. Una mayor actividad aumentará sus perspectivas laborales. Noche para lo romántico.

Piscis

Recibirá un legado u obsequio de parte de un amigo en esta semana. Sus planes de visitar a un familiar estarán sujetos a cambios. Vida social amena.