El caso de Paloma Nicole, la menor de 14 años que murió tras ser sometida a una cirugía estética en Durango, México, el pasado 20 de septiembre, mantiene conmocionada a la comunidad nacional e internacional.

Con el paso de los días han salido a la luz nuevos detalles del caso que apuntan a que el procedimiento estético en el que perdió la vida fue practicado por su padrastro, un cirujano plástico certificado.

De acuerdo con el testimonio de Carlos Said, padre de la adolescente, tras su muerte notó que Paloma vestía un corpiño quirúrgico y, más tarde, al abrir el ataúd, descubrió que había sido sometida a una cirugía de busto sin su consentimiento.

Redes sociales Paloma Nicole, adolescente de 14 años que murió tras una cirugía estética, en México.

Carlos Said, el padre de la menor, denunció que la intervención fue autorizada únicamente por su expareja, madre de Paloma, lo que derivó en una investigación por posible omisión de cuidados.

El hombre aseguró que no tenía conocimiento de que su hija iba a ser sometida a una cirugía plástica, y que además fue engañado por la madre de la adolescente, quien le aseguró que la menor tenía Covid y por ello se la llevaría unos días a la sierra, fuera de la ciudad.

Ante la denuncia del padre a la Fiscalía, el ente acusador inició las investigaciones pertinentes, determinando que el procedimiento fue realizado por Víctor Manuel “N”, padrastro de Paloma Nicole y médico cirujano plástico.

Sobre este lamentable caso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno atenderá el caso de Paloma Nicole y que contactará a los padres de la menor fallecida.

“Pásanos el caso y con gusto buscamos a la familia”, respondió la mandataria, quien reconoció desconocer el tema.

Asociación de Cirugía Plástica suspende a padrastro tras muerte de Paloma Nicole

La Secretaría de Salud de Durango (SSD) confirmó que el especialista cuenta con certificación y que la clínica donde se practicó la cirugía tiene permiso vigente ante la COFEPRIS, sin embargo, la Asociación de Cirugía Plástica lo suspendió por realizar este procedimiento a una menor, sin la autorización de ambos padres.

“Se ha solicitado la suspensión provisional estatutaria del médico denunciado, a fin de no entorpecer las averiguaciones necesarias, y sin perjuicio de que el proceso de investigación se realizará en los términos previstos en el Orden Jurídico Nacional”, señala el comunicado, emitido la noche del martes 23 de septiembre y firmado por el Consejo Directivo de la AMCPER, organismo que agrupa a los cirujanos plásticos certificados en México.

Sin embargo, es de aclarar que esta suspensión es únicamente aplicable dentro del ámbito de la AMCPER y podría derivar, en su caso, en sanciones internas que estudiará el Comité de Ética.

Hasta el momento, el cirujano podrá seguir ejerciendo hasta que su tarjeta profesional siga vigente, al margen de cualquier medida estatutaria interna, lo que deja un sinsabor en quienes exigen justicia por la muerte de la menor.