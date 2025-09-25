La Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal de la Unidad de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de Cesar, dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado de secuestrar y abusar sexualmente de una menor de edad.

Además, el ente acusador le imputó el delito de pornografía del que fue víctima una niña cuando pasaba frente a la vivienda del sujeto, ubicada en Bosconia. Los hechos habrían ocurrido este mes de septiembre.

“Labores de policía judicial evidenciaron que el hombre habría obligado a la víctima a ingresar al lugar donde, bajo amenazas, la sometió a agresiones sexuales. También se determinó que con su celular grabó los vejámenes a los que sometía a la joven y luego lo distribuyó con múltiples personas, mediante mensajería instantánea", se lee en el comunicado.

Asimismo, la Fiscalía señaló que el hombre es hallado responsable por los delitos de “secuestro simple, acceso carnal violento agravado con menor de 14 años y pornografía con menor de 18 años”.

“Por decisión judicial el procesado deberá cumplir la medida de aseguramiento impuesta en un establecimiento carcelario”, añadió el ente acusador este jueves.