En un fuerte accidente de tránsito dos personas de sexo masculino perdieron la vida en carreteras de la República del Ecuador. Una de las víctimas fue identificada como Luis Antonio Estrada Contreras, un guardia de seguridad de 37 años de edad, nacido en Riohacha, La Guajira y criado en el sector de la Gallera, barrio Arriba, en el norte de esta capital , y quien residía desde hace un tiempo en el vecino país.

El otro fallecido era un empresario de Guayaquil que respondía al nombre de Luigui Andrés Benincasa Jalil, de 30 años.

El siniestro vial se registró este jueves 25 de septiembre en la vía Manta-San Mateo a la altura del barrio San Carlos, jurisdicción de la provincia de Manabí.

Según la información preliminar de las autoridades ecuatorianas, el guajiro se movilizaba en su motocicleta cuando fue impactado de frente por un automóvil de placa GSI – 7103, que invadió su carril, provocando un choque fatal.

Imágenes de cámaras de seguridad del sector mostraron el instante en que el vehículo perdió el control y embistió a Estrada Contreras, quien no tuvo oportunidad de reaccionar y quedó debajo del vehículo en llamas, por lo que los implicados murieron calcinados.

Los cuerpos de los dos conductores fueron trasladados al Instituto de Ciencias Forenses en Manta, Ecuador, donde serán reclamados por sus familiares.

