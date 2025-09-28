La comunidad indígena de Isla Gallinazo, en el municipio de Tolú, cuenta con un nuevo centro de salud completamente dotado de equipos y de talento humano.

La obra fue construida por la Embajada Americana con la colaboración de la Armada Nacional y de la gobernación de Sucre a través de la Secretaría de Salud que apoya los procesos en aras de que las comunidades tengan acceso a la atención de salud más cercana y de primera.

Con este centro, los habitantes de Isla Gallinazo y las comunidades aledañas podrán recibir atención en medicina general, odontología y laboratorio clínico, entre otros.

Edith Sierra Manrique, secretaria de Salud departamental, estuvo presente en el acto de entrega oficial del centro de salud por parte de la fuerza pública, y desde donde recordó que hubo varias mesas de articulación que hicieron posible este espacio.

