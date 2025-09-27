La gobernación de Córdoba a través de su Secretaría de Educación entregó 6.000 unidades de mobiliario escolar para estudiantes de municipios no certificados.

Se trata de la entrega de la última dotación de este proyecto que fue recibida por la comunidad educativa de 7 instituciones de zonas rurales y apartadas del municipio de Tierralta: El Carmen de Saiza, Los Volcanes, Santa Fe de Ralito, Nueva Unión, Las Delicias, Indígena Porremia y La Esmeralda.

El proyecto que benefició a 91 establecimientos educativos con sillas y mesas escolares tuvo una inversión de más de 1.110 millones de pesos, recursos del Sistema General de Participaciones.

La secretaria de Educación, Jennys Yances, sostuvo que “con este proyecto le apostamos a la calidad educativa, a mejorar cobertura y garantizar la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en las aulas. El bienestar de los estudiantes es importante para el gobierno departamental. Estamos soñando en grande con la educación, gracias a la visión del gobernador de Córdoba”.

Los rectores y la comunidad educativa recibieron con alegría la dotación para el desarrollo de las actividades escolares. “Este mobiliario dignifica el proceso de aprendizaje porque nuestros estudiantes estarán más cómodos en sus clases. Gracias al gobernador y su equipo de trabajo por la gestión”, afirmó la rectora de la IE Los Volcanes, Yesenia Martelo.

Además de la entrega de puestos de trabajo para estudiantes, la gobernación de Córdoba adelanta otros proyectos en materia educativa, como la ampliación de cupos escolares, la implementación de estrategias de bilingüismo e inclusión y el mejoramiento de infraestructura educativa, procurando en el departamento un sistema escolar equitativo y de calidad.