La ministra del Deporte, Patricia Duque, sostuvo que fue muy acertado haber escogido a los departamentos de Sucre y Córdoba -que comparten la región del Golfo de Morrosquillo-- para la realización de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2027.

El pronunciamiento de la funcionaria del Gobierno Nacional se produjo desde el municipio de Coveñas (Sucre) donde se llevó a cabo en las últimas horas una reunión más de organización de estas justas nacionales y donde ratificaron la intención de participación en estas las 34 delegaciones del país.

gobernación de Sucre/Cortesía

“El Goflo de Morrosquillo es una ventana para el desarrollo, el turismo y el deporte mucho más. Ahora que vamos a tener esas disciplinas acuáticas aquí, esto va a generar un desarrollo a esta región y seguirá creciendo porque en materia de infraestructura hotelera las condiciones están dadas. Elegimos bien la sede de estos juegos nacionales, porque la belleza es un punto a su favor” afirmó la ministra Patricia Duque.

A su vez destacó que la organización y planeación de los juegos avanza por muy buen camino.

“Vamos bien. Estamos haciendo lo que nos corresponde, que es garantizar la financiación de esos proyectos y efectivamente ya se adelantó toda la gestión a través del Departamento Nacional de Planeación, se aprobaron las vigencias futuras y ahora vamos a un CONPES que será aprobado en consejo de ministros”.

También aseguró que esto es una garantía que le dan hoy a los departamentos por la forma en que ellos han respondido en el proceso. “Ya la parte contractual queda en manos nuestras, entonces, ya empezamos un proceso de contratación y los proyectos quedarán a puertas de ser ejecutados”.

Por su parte la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, le agradeció a la ministra por aceptar la invitación a Coveñas para que observara lo que van a disfrutar los asistentes a los Juegos Nacionales en la Ciudad Natural Golfo de Morrosquillo.

Invitó igualmente a la máxima autoridad del deporte colombiano a que la acompañe a poner la primera piedra de la fase 1 de la Villa Olímpica de Sucre que será en el mes de octubre.

En el comité, en el que por Sucre estuvo presente el secretario General de la gobernación, Andrés Vivero León, también fue presentado Héctor Fabio Cordero, como director de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2027, que con su experiencia en eventos deportivos se suma al equipo para planificar y organizar estas justas.