El colombiano Oscar Estupiñán y el panameño José Luis Rodríguez guiaron este sábado al Juárez a la victoria por 2-0 ante León para subir a su equipo al sexto lugar en la clasificación del Apertura mexicano y meterlo entre los equipos que avanzarán a cuartos de final.

Los Bravos llegaron a 18 puntos, a seis del líder Cruz Azul y Estupiñán sumó su quinto gol, a tres del brasileño Joao Pedro, el mejor anotador del campeonato con ocho tantos.

En el primer tiempo, Juárez dominó el partido, pero la mala puntería evitó que tomara ventaja, luego de fallas de Oscar García, al 14, y del brasileño Madson, al 18.

Tras ello, Estupiñán convirtió un penalti al 43 para el 1-0.

En la segunda mitad, el panameño José Luis ‘Puma’ Rodríguez con un cabezazo decretó el 2-0 final al 62.

El partido Puebla-Guadalajara se reprogramó para este sábado por una tormenta eléctrica que dejó en mal estado la cancha.

La jornada sabatina seguirá con Pachuca-San Luis, Atlas-Necaxa, Monterrey-Santos Laguna, Toluca-Mazatlán y América- Pumas UNAM.

La fecha terminará el domingo con Querétaro-Tigres UANL y Tijuana-Cruz Azul.