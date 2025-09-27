La colombiana Camila Osorio dio este sábado un golpe de autoridad en la pista 3 del Abierto de China al imponerse a la rusa Anna Kalinskaya, vigesimoctava cabeza de serie, por 6–1, 4–6 y 6–4, después de dos horas y quince minutos de intenso partido.

Osorio, número 83 del ranking mundial, salió con gran determinación, dominando el primer set con un servicio potente que incluyó cinco ‘aces’ y una notable eficacia en los momentos de presión.

Kalinskaya reaccionó en el segundo parcial, quebrando en cuatro ocasiones, pero la colombiana mantuvo la calma para forzar un desenlace en la tercera manga.

Allí, el intercambio de quiebres mantuvo el pulso igualado hasta que Osorio logró inclinar la balanza con un ‘break’ decisivo en el 5–4, que le permitió cerrar el partido con su saque y asegurar la clasificación.

En el balance general, la jugadora de Cúcuta destacó con ocho saques directos y un 65 % de efectividad con su primer servicio, además de una gran fortaleza para salvar nueve de las trece pelotas de ruptura que enfrentó.

Aunque cometió más dobles faltas que su rival, compensó con agresividad y temple en los juegos clave.

El ambiente acompañó la gesta: en este primer fin de semana del torneo, el recinto mostró una notable afluencia de público, con las gradas de la cancha pequeña prácticamente llenas.

Entre los asistentes se hicieron notar voces colombianas, que alentaron con entusiasmo a Osorio y celebraron cada punto ganado.

El clima, más fresco que en jornadas previas, permitió un ritmo alto y favoreció el espectáculo.

Con esta victoria, Osorio se cita en la tercera ronda con la polaca Iga Swiatek, primera cabeza de serie, que venció a la local Yuan Yue.