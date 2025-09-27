La china Zheng Qinwen cumplió con su condición de favorita y derrotó este sábado a la colombiana Emiliana Arango (n.50) por 6-3 y 6-2 en la pista central Diamond del Abierto de China, donde se medirá en la siguiente ronda con la checa Linda Noskova (n.27).

Arango, que entró al cuadro como repescada, mostró resistencia en los intercambios y firmó un alto porcentaje de primeros saques (78 %), pero no logró transformar esa regularidad en puntos ganados, puesto que apenas se impuso en un 54 % de esos servicios, mientras que Zheng superó el 64 %.

La número nueve del mundo se hizo fuerte desde la devolución, con cinco quiebres en seis oportunidades y más de la mitad de los puntos ganados al resto (53 %).

Ese desequilibrio le permitió dominar el pulso del encuentro, que cerró en una hora y veinticinco minutos.

El primer set quedó marcado por una sucesión de roturas, con Zheng más precisa en los momentos clave, mientras que en el segundo parcial la china firmó tres quiebres consecutivos para asegurar el triunfo.

La pista Diamond presentó un ambiente encendido, con aforo lleno y apoyo masivo a la jugadora local en la noche pequinesa.

Zheng, semifinalista en 2024, disputa aquí su primer torneo desde Wimbledon tras superar una operación en el codo derecho.

Con esta victoria, la campeona olímpica de París 2024 suma su vigésimo triunfo del año y mantiene el objetivo de recuperar ritmo en una gira asiática que le es especialmente propicia.