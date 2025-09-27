La Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), administradora de las fortificaciones de la ciudad, informó que este domingo 28 de septiembre habrá entrada gratis al Castillo de San Felipe de Barajas.

Lea más: Se conocen los antecedentes del hijo de alias ‘Papá Pitufo’, capturado en Cartagena por agredir con arma blanca a su pareja

La jornada va de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y para participar es necesario presentar la cédula de ciudadanía colombiana o en el caso de residentes extranjeros, el documento expedido por Migración Colombia.

La actividad es liderada por la alcaldía de Cartagena, y se lleva a cabo como parte de la agenda del Mes del Patrimonio, además de rendirle homenaje a las expresiones románticas y artísticas que han marcado la historia de Cartagena de Indias, por la celebración de amor y amistad.

La programación inicia a las 10:00 de la mañana en el tendal del Hospital de Tropas con el taller lúdico ‘Cuentos y versos de murallas’ a cargo de Arnold Romero (El Tío), donde niños y jóvenes se sumergirán en un universo de leyendas y cuentos románticos que giran en torno a las históricas fortificaciones de Cartagena, haciendo ejercicios colaborativos, juegos de roles, declamación de poesía y dramatización.

Ver más: Defensa del hijo de ‘Papá Pitufo’ se pronuncia tras ser capturado por agredir a su exesposa en Cartagena

A las 2:30 p.m. en el tendal de la batería de la Cruz será el taller de música y danza ‘Tambó, danza para enamorar’ con Kilele Son. Incluye dinámicas coreográficas y musicales; y a las 4:00 de la tarde, en la batería de la Redención, será la presentación musical ‘Concierto de corazones murallados’ con Humberto Pabón y su Mariachi Veracruz, que interpretarán ritmos festivos y emotivos en homenaje al legado histórico y romántico de Cartagena, evocando las historias de amor que han marcado la ciudad.

Recomiendan tomar precauciones frente a las condiciones climáticas, llevando paraguas, sombrero, bloqueador solar e hidratación.