Juan Diego Marín Franco, el hijo mayor de Diego Marín Buitrago conocido como ‘Papá Pitufo’ o ‘el zar del contrabando’, fue capturado en la noche de este miércoles 24 de septiembre, al parecer, por agredir a su pareja.

Leer más: Capturan al hijo de ‘Papá Pitufo’ en Cartagena por agredir con arma blanca a su esposa

De acuerdo con las autoridades, Marín Franco, de 38 años, presuntamente apuñaló a su esposa en el interior de un apartamento ubicado en un exclusivo sector del barrio Los Morros en Cartagena, Bolívar.

La fuerte riña fue alertada por parte de la comunidad, por lo que unidades de la Policía arribaron hasta el inmueble en la capital de Bolívar y encontraron a una mujer que había sido gravemente herida con arma blanca.

La víctima, identificada como María Andrea Arango Montenegro, fue trasladada hasta Hospital Serena del Mar, donde recibe atención especializada.

Le puede interesar: Se conocen chats que mostrarían que la fiscal general tendría una supuesta injerencia en el caso de Sandra Ortiz

Asimismo, se conoció que Marín Franco también fue trasladado al centro asistencial a causa de una serie de lesiones, que al parecer, se habría infringido. Luego de esto, el hombre fue capturado y traslado a la URI de Canapote.

El comandante de la Policía de Cartagena, general Gelver Yecid Peña, indicó que “una mujer, de aproximadamente 32 años, que presentaba heridas con arma cortopunzante producidas por el individuo que la acompañaba, al parecer su pareja sentimental. Este individuo, de 38 años, oriundo de la Ciudad de Cali, fue puesto a disposición de la autoridad judicial por los delitos de violencia familiar y tentativa de homicidio”.

Sobre este caso, el abogado de Juan Diego Marín Franco, John Villamil, indicó que es falso que Juan Diego se hubiera autoinfligido. Y aseguró que su cliente se presentó de manera inmediata antes las autoridades.

No olvide leer: Revelan detalles de infiltración de falsa oficial en reuniones militares: buscaba información sobre seguridad de Petro

“Incluso tiene heridas en la cabeza y las extremidades”, dijo el abogado a ‘El Tiempo’.

De acuerdo con el litigante, el hecho se registró en la mañana del martes y que la persona que resultó herida sería su exesposa, y madre de su hija.

“Ellos fueron a Cartagena el fin de semana y después de unos tragos sucedieron los hechos. Pero no hay testigos que den certeza de que fue lo que pasó”, aseguró el penalista.

Según ‘El Tiempo’, el nombre de Juan Diego Marín, ya había sido mencionado en el caso de ‘Papá Pitufo’ cuando el miembro de una oficina de cobro de Cali lo vinculó con alias Palustre.

Lea también: “Yo no sé si Petro dio la orden de asesinar a Miguel Uribe, pero si yo fuera presidente, él estaría vivo”: Fico Gutiérrez

En un audio revelado por el medio capitalino, se conoció que el sicario conocido como alias Lobo había señalado Marín y Marín Franco, alias ‘Perrito’, de ser los financiadores de la oficina sicarial a la que él pertenecía.

El sicario explicó que Marín Franco había tenido problemas en una discoteca porque lo que le ofreció 200 millones de pesos para asesinar a una persona.

“Lo matamos por orden de Diego Marín. Yo estaba ahí cuando nos tira la vuelta. La orden la dio el papá. El hijo fue el que me dijo que ‘era un problema del papá’. Como ellos son los que financiaban, nosotros los cuidábamos como un tesoro porque ellos están trayendo plata a la oficina. Por eso nos dieron 200 millones de pesos. Ellos (Diego Marín y su allegado) son los financiadores de todo, de la guerra, de los homicidios. La orden es matar a cualquiera que se meta con los hijos de Diego Marín”, dijo alias El Lobo.

Debido a este caso, el hijo de alias ‘Papá Pitufo’ fue capturado por el delito de homicidio, pero el proceso precluyó en la Fiscalía por falta de pruebas.