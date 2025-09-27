En septiembre, el Mes del Patrimonio, la ciudad de Sincelejo le rinde homenaje a este con una programación que incluye muestras fotográficas y culturales, además de conversatorios.

La conmemoración se inició la tarde del viernes 26 de septiembre con una misa de acción de gracias para honrar la historia y raíces, y se extendió hasta las horas de la noche con una exposición fotográfica en el Parque Santander que a su vez fue amenizada por una banda de música de viento.

La actividad estuvo a cargo de la Alcaldía de Sincelejo a través de la Secretaría de Planeación.

En la ciudad no solo le rinden homenaje al patrimonio arquitectónico sino también al cultural y folclórico, entre otros.

El alcalde Yahir Acuña Cardales y la gestora Sofía Méndez de Acuña estuvieron presentes en los eventos y se deleitaron, al igual que muchos otros ciudadanos, con las fotografías que recuerdan al Sincelejo de ayer.

Las celebraciones por el patrimonio se extienden hasta el martes 30 de septiembre con la exposición fotográfica y la presentación de grupos folclóricos en el Parque Santander entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche.