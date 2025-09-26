En cumplimiento de las políticas del Ministerio de Educación tendientes a mejorar cada vez más la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), la Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar (UAPA), realizó en la ciudad de Sincelejo una serie de visitas de supervisión y acompañamiento a la ejecución de este.

Su propósito, en particular, fue verificar el cumplimiento del menú, la documentación de las manipuladoras, el uso de la indumentaria requerida por el personal a cargo de la preparación de los alimentos y la precisión de la ración que corresponde a los estudiantes, según el grado que cursan y el rango de edades.

Los comedores sujetos de revisión fueron los de las instituciones educativas Simón Araújo, sede principal; Buenavista, zona rural; Rafael Núñez, sede Policarpa; La Gallera, y José Ignacio López, sede Francisco de Paula Santander. En ellas los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar lograron hacerle seguimiento a las distintas modalidades de atención a la población escolar que se dan en el sector oficial de Sincelejo.

