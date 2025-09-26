Luego del vendaval que azotó la madrugada del jueves 25 de septiembre al departamento de Sucre y que causó graves afectaciones, entre ellas en el suministro de agua potable en los municipios de Sincelejo y Corozal, este servicio vital se ha ido normalizando gradualmente.

Así lo reportó la empresa Veolia Sabana indicando que “luego de los esfuerzos operativos realizados se logró la reparación parcial de los daños sobre las redes eléctricas internas del sistema de acueducto del municipio de Sincelejo, ocasionados por las fuertes lluvias y vientos huracanados” que se presentaron entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

Suministrada a EL HERALDO

De momento está restablecido el servicio, gradualmente, hacia las zonas 1, 2 y 3 sector Alfonso López.

Además esta situación, generada por el fenómeno natural, obligó a la empresa Veolia a realizar cambios temporales en la distribución del servicio de agua en la zona urbana de Sincelejo y en el corregimiento La Gallera.

Informan que durante la próxima semana, entre el lunes 29 de septiembre y el 3 de octubre, será restablecida la distribución del servicio en los sectores de La Gallera, Villa Rosita, Sabanas del Potrero y vereda Las Delicias.

Veolia informa a sus usiarios el siguiente reporte sobre el servicio de acueducto en los municipios de Sincelejo y Corozal pic.twitter.com/BClhEJrRgg — Veolia Sabana (@SabanaVeolia) September 26, 2025

Advierte la empresa que “la expectativa de seguir con el restablecimiento del servicio hacia los demás sectores de la ciudad dependerá de la reparación total de las redes eléctricas que aún se encuentran afectadas, se estima que dichas actividades se finalicen el 26 de septiembre en horas de la tarde”.

Finalmente Veolia agradece la comprensión y colaboración de la comunidad frente a esta situación ajena a su operación, y recuerda que tiene habilitados los canales de atención: Línea gratuita nacional: 018000918761 (desde teléfonos fijos o móviles), Línea 116 (desde celular) y correo electrónico: co.atencionalclientesabana@veolia.com

