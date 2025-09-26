La fiesta que se armó en la Penitenciaría de El Bosque, en Barranquilla, terminó en la mira del Inpec, que tuvo que tomar varias decisiones, como el traslado de los internos involucrados y evaluar si se sancionan a funcionarios que permitieron que se llevara a cabo la celebración, al parecer, por Amor y Amistad.

Parrandón con música y ‘frías’ de ‘los Costeños’ en patio de la Penitenciaría de El Bosque: ¿celebración de Amor y Amistad?

El hecho quedó registrado en videos y fotografías, conocidos por EL HERALDO, en los que se ve a presuntos miembros de la estructura criminal de ‘los Costeños’ celebrando con música, licor y hasta grabando con sus celulares.

Incluso, la denuncia señala directamente y con nombre propio a integrantes de esta organización, puestos tras las rejas por delitos de extorsión y homicidios selectivos, como los organizadores del festejo.

“Las rumbas son control del mismo pabellón B… Ahí se ve claro la rumba dentro del recinto. Son los encargados de imponer las leyes dentro del patio: quien paga y quien no paga, a quien dejan vivir y a quien no…Integrante de otra banda delincuencial que entre a ese patio lo roban y sale apuñalado", señala la denuncia conocida por este medio.

¿Quiénes son los que aparecen en la grabación?

En las imágenes se logra ver a algunos miembros de ‘los Costeños’ que, según las autoridades, fueron identificados como Ciro Alberto Oquendo Villareal, alias 09; Jonathan Amador, alias Maldad y William Alfredo Guerrero. alias Pochi.

Sobre Oquendo Villarreal se conoce que fue capturado en 2020, quien fue señalado en su momento de alquilar armas para cometer homicidios en Barranquilla y Soledad.

En el momento de la captura presentaba anotaciones judiciales en el SPOA por lesiones en el año 2014 y homicidio, en el 2009.

Por otro lado, Jonathan Amador, alias Maldad, fue señalado como la “mano derecha” de alias Castor, máximo cabecilla de la estructura criminal.

Fue capturado en 2022 en una vivienda en el barrio Los Almendros, en Soledad. Registraba siete anotaciones judiciales: dos por hurto, una por homicidio, dos por fuga de presos, una por porte ilegal de armas y una por receptación.

Otro de los que se logra ver en las imágenes es William Alfredo Guerrero. alias Pochi. Este es señalado sicario de la estructura criminal ‘los Costeños’ y uno de los hombres de confianza de ‘Castor’.

empezó una carrera criminal hace alrededor de unos ochos años, cuando fue reclutado en el barrio San Felipe por hombres de confianza de Díaz Collazos. Con los años empezó a escalar en el grupo criminal ‘los Costeños’ hasta que se unió con Félix Junior Peña Escorcia, alias Junior Guerra, mano derecha y contacto directo de alias Castor.

Precisamente en agosto de 2023 alias Pochi fue detenido en una redada contra ‘los Costeños’, la misma en la que cayó Peña Escorcia.

Una de las líneas de investigación adelantadas por la Policía Nacional y la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía vincularía a William Alfredo Arrieta Guerrero con el homicidio múltiple de Rafael Julio Vega Cuello, conocido como Kike Vega, y de sus hijos Ray Jesús y Ronald Iván Vega Daza, asesinados a tiros el 29 de junio de 2023 por un francotirador que llegó hasta el conjunto residencial North Frontier, donde estos residían, en el sector de Villa Campestre de Puerto Colombia.