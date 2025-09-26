Mientras cientos de habitantes de Barranquilla y múltiples foráneos solo hablaban del evento musical en el estadio Metropolitano con el artista del vallenato Silvestre Dangond, organizado por Amor y Amistad, en la Penitenciaría de El Bosque, en el suroccidente de la ciudad, presos tuvieron su mega-fiesta con música y cervezas ilimitadas por la fecha especial.

Una denuncia hecha en redes sociales evidenció la forma cómo celebraron el pasado fin de semana, del sábado 20 y domingo 21 de septiembre, los internos del penal más grande que tiene la capital del Atlántico y que es administrado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

En videos y fotografías es posible ver a presos que estarían en el Pabellón B del centro de reclusión, presuntos integrantes de la estructura criminal ‘los Costeños’, escuchando música a todo volumen y compartiendo cervezas ‘Corona’ en lata en medio del encuentro.

Incluso, la denuncia señala directamente y con nombre propio a integrantes de esta organización, puestos tras las rejas por delitos de extorsión y homicidios selectivos, como los organizadores del festejo.

“Las rumbas son control del mismo pabellón B… Ahí se ve claro la rumba dentro del recinto. Son los encargados de imponer las leyes dentro del patio: quien paga y quien no paga, a quien dejan vivir y a quien no…Integrante de otra banda delincuencial que entre a ese patio lo roban y sale apuñalado…Aparte cobran torniquetes los domingos después de cada visita de 10 mil pesos por interno. Según para el aseo y pintura del pabellón… Y todos esos fondos que recogen terminan siendo consumido por ellos mismo con cerveza y droga…Y el que no los cancele es torturado…”, se lee en la denuncia anónima que acompaña las imágenes.

Frente a la situación expuesta, EL HERALDO consultó a la dirección del Inpec y voceros de la institución señalaron que se abrió una investigación disciplinaria, tanto para internos como para funcionarios del penal.

Además anunciaron operativos en el patio donde se llevó a cabo el festejo.