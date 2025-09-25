En medio de la ola de violencia que azota al municipio de Baranoa, que días atrás dejó a una inocente víctima de tan solo 11 años de edad, la Policía del Atlántico reportó la captura de tres presuntos integrantes de la estructura delincuencial Los Costeños, quienes, según las autoridades, estarían involucrados en la coordinación de homicidios selectivos registrados en la zona.

El operativo se realizó en el barrio 1 de Enero, donde unidades de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, en coordinación con la Fiscalía, adelantaron un allanamiento que dejó como resultado la captura de Deivis Charris Castro, alias El Pato; Daniel Márquez Beleño, alias El Soldado; y Víctor Charales Charris, alias El Flaco.

Durante el procedimiento fueron incautadas una pistola, un arma traumática calibre 9 mm, dos proveedores, ocho cartuchos, un radio de comunicación y dos celulares, elementos que habrían sido utilizados para planear y ejecutar acciones criminales.

Alias El Pato, de 23 años, cuenta con cinco anotaciones judiciales por delitos como hurto calificado, tráfico de estupefacientes, lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego. Alias El Soldado, también de 23 años, registra tres antecedentes por tráfico de drogas y porte ilegal de armas. Por su parte, alias El Flaco, de 35 años, no presenta anotaciones judiciales.

El coronel John Harvey Peña Riveros, comandante de la Policía Atlántico, aseguró que este resultado “representa un golpe estructural a las redes delincuenciales locales, debilitando su capacidad para ejecutar acciones de sicariato y distribuir sustancias ilícitas”.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.