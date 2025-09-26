Se siguen conociendo detalles alrededor de los crímenes del cantante colombiano Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, llamado en el medio artístico como Regio Clown. Ahora las autoridades de México están en la búsqueda de la modelo Angie Miller, la mujer con la que estaba el primer artista antes de que lo asesinaran.

Nueva versión sobre crimen de B-King y Regio Clown en México apunta a una discusión previa

Poco se conocía de la mujer, cuyo verdadero nombre es Angélica Yetsey Torrini León y de nacionalidad venezolana, pero personas cercanas a B-King y de la industria musical aseguran que aunque ellos dos no eran pareja, sí tenían una comunicación constante.

Además, Angie Miller también era conocida de Regio Clown, quien llevaba más tiempo en México y los ayudó a ubicar.

La modelo tenía varios detalles sobre el viaje de B-King y tenía información clave para las autoridades, pues al parecer conocía datos del hombre que supuestamente contrató a los artistas poco antes de su desaparición.

De hecho, en medio de la investigación, Angie Miller comentó en redes que mantenía comunicación con el reguetonero hasta que fue recogido por el escolta de un sujeto.

El último mensaje que publicó Angie Miller

Un día después de que encontraran los cuerpos de B-King y Regio Clown, la mujer publicó un duro mensaje en sus redes sociales.

“Hoy odio a México más que a mi vida, no es justo lo que está pasando. No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta, en donde quiera que estés te llevaré conmigo”, compartió Angie a través de su Instagram.

Este mensaje fue publicado el pasado martes 23 de septiembre y desde ese día se desconoce su paradero. De hecho, familiares de la Angie Miller creyeron que ella estaba bajo custodia de la Fiscalía al tener conocimiento de detalles relevantes sobre la investigación por los asesinatos de los artistas colombianos. Sin embargo, ella no alcanzó a llegar a la Fiscalía a entregar declaraciones.

Lo último que se supo fue que dejó a su hija de dos años al cuidado de una allegada y salió del lugar sin dar mayores detalles, solo que debía cumplir un compromiso profesional.

Fiscalía publica cartel de la desaparición de Angie Miller

Luego de tres días de su desaparición, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fgjcdmx) publicó en sus redes oficiales el cartel con los datos de la mujer para lograr dar con su paradero.

En el cartel se logra leer que la mujer venezolana fue vista por última vez el 23 de septiembre en Santa Cruz Atoyac, Benito Juarez, Ciudad de México.