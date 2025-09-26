El reloj marcaba entre las 11:00 y 11:30 de la mañana de este viernes 26 de septiembre cuando uno sujetos en moto acribillaron a un hombre en el barrio San Carlos, municipio de Puerto Colombia.

EL HERALDO conoció que la víctima respondía al nombre de Moisés Pinto González, de 52 años de edad, quien se desempeñaba como cobradiario y residía en el Barrio Abajo de Barranquilla.

Según los testigos que se encontraban por la zona, Pinto González se encontraba en una motocicleta marca Honda de color blanco de placas DFC-92E en frente de la tienda Ara que está ubicada en la carrera 10 con calle 7.

La víctima, al parecer, se encontraba realizando unos cobros por la zona cuando dos sujetos que se movilizaban en un vehículo similar lo interceptaron. El parrillero esgrimió un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó varios disparos para posteriormente huir junto con su cómplice con rumbo desconocido.

El hombre de 52 años quedó tendido sobre la vía pública falleciendo en el lugar de los hechos debido a la gravedad de sus heridas.

La Policía Metropolitana de Barranquilla, en cabeza de un grupo de agentes de la SIJÍN, adelanta una investigación para dar con el paradero de los agresores y esclarecer los móviles de este nuevo homicidio.