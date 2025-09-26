Mediante órdenes de allanamiento y registro en el municipio de Villanueva, La Guajira, investigadores de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturaron a cinco presuntos integrantes del grupo señalado por microtráfico, denominado ‘Los Andariegos’.

Los privados de la libertad fueron identificados como Ángel Enrique Rizo Solis, de 34 años, Luis José Peláez Romero, de 70 años y Richard Harris Carbono Calderón, de 49 años, quienes eran requeridos por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fonseca por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Simultáneamente fueron capturados en flagrancia Jesualdo Bolaño Peláez, de 47 años, en el barrio 6 de Abril, a quien se le hallaron 250 gramos de marihuana. Y a Luis Enrique Bolaño Padilla, de 21 años, en el mismo sector con 250 gramos de marihuana en su poder.

Los capturados, así como la sustancia incautada, fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Riohacha.

Finalmente, según reveló la investigación de la Policía, ‘Los Andariegos’ es un grupo dedicado a la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo en el municipio de Villanueva, que venía afectando la seguridad y convivencia ciudadana en este municipio del sur de La Guajira.