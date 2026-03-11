Un nuevo hecho de sangre con un saldo trágico sacude al departamento de Sucre.

Esta vez la víctima mortal es Harly Torres, quien se ganaba la vida transportando ciudadanos en un motocarro en su natal municipio de Tolú y justo en desarrollo de esta actividad perdió la vida al ser atacado con un arma de fuego.

Las primeras versiones de este homicidio, el octavo que ocurre en Sucre en lo que va corrido del mes de marzo, dan cuenta que a Torres le dispararon los que llevaba como pasajeros, pero otra versión indica que quien accionó el arma en cuatro oportunidades en su contra fue el parrillero de una moto que lo seguía por una zona de terreno destapado en el corregimiento El Palmar.

El cadáver quedó dentro del motocarro y su inspección la realizaron unidades de la Policía Judicial.

De momento ninguna autoridad se ha pronunciado sobre este crimen.

Trascendió que Harly Torres residía en el barrio Santa Catalina, de Tolú, y no le conocían problemas con nadie.