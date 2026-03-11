Productores ganaderos de la zona rural de Valledupar manifestaron su preocupación por el aumento de casos de sacrificio ilegal y robo de ganado en fincas del sector, principalmente en horas de la madrugada. Luego al iniciar las labores del día evidencian que fueron víctimas de la delincuencia.

Lea también: Entre dolor y homenajes despidieron a Daniela Zuleta en La Paz, Cesar

Uno de los hechos recientes afectó al pequeño ganadero Robín Padilla Montañez, quien denunció que delincuentes sacrificaron una vaca dentro de su predio, ubicado exactamente en la vereda Las Casitas, situación que fue descubierta por un trabajador cuando realizaba labores en la finca.

“El trabajador me llamó temprano y me dijo que faltaba una vaca. Cuando salió a buscarla encontró que ya la habían sacrificado en el potrero, se llevan la carne y dejan los desechos”, explicó.

Lea también: l frío testimonio del menor implicado en el asesinato de las hermanas Hernández: describió cómo fueron sus últimos momentos

El productor señaló que es la primera vez que enfrenta un hecho de este tipo en más de 15 años, aunque aseguró que en sectores cercanos como Los Cauchos, a otros ganaderos también han sido víctimas del abigeato en los últimos meses.

Los afectados expresaron su preocupación por la falta de patrullajes en la zona y pidieron mayor presencia de las autoridades para frenar estos delitos que afectan la economía de quienes dependen de la ganadería para su sustento.

Lea también: Capturan a hombre señalado de suplantar identidades con falsificación de huellas para sacar créditos bancarios

Mientras tanto, el ganadero anunció que presentará la denuncia ante las autoridades con el fin de que se investigue el caso y se refuercen los controles en esta zona rural.