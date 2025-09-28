Personal de la Seccional de Investigación Criminal Sijín, en coordinación con la Fiscalía Segunda Especializada y el Batallón de Ingenieros No.70 del Ejército Nacional, desarticuló al Grupo Delincuencial Organizado (GDO) ‘La Cuchilla’, dedicado al tráfico de estupefacientes y liderado por alias ‘Yeyo’, quien presuntamente trabajaba al servicio del Clan del Golfo en el departamento del Cesar.

Durante el procedimiento se incautaron 645 dosis de estupefacientes, siete celulares y dinero en efectivo. Con esta acción, se generó una afectación económica al grupo criminal estimada en 90 millones de pesos mensuales.

Las 20 diligencias de registro y allanamiento se registraron en los barrios Emmanuel, 25 de Diciembre, Santa Rosa, San Martín, San Jorge y Las Casitas, en el perímetro urbano de Valledupar.

Identidad de los capturados

Los privados de la libertad fueron identificados como Eider Torres Duran, José Yair Chiquillo Escorcia, Neida Rosa Torres Jiménez, Roberto Carlos Delgado Romero, Nini Johana Fonseca Ochoa, Miguel Pastor Castellano León, Mayerlis Esther Nieto Salazar, Andreina Paola Durán García, Robinson Orlando Bravo San Martín, Javier Elías Conrado, Víctor Alfonso Beltrán Mercado, Yesid Fernando Peralta Gutiérrez, Julieth Paola Caballero Rodríguez, Ana Zulimar Sánchez Correa, Pedro Luis Castaño Serrano, Miguel Ángel Martínez Guzmán y Julio César Garizabalo Batista.

Por su parte, el teniente coronel Hernán Mauricio Torres Rozo, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Valledupar, informó que, “estas personas registran más de 34 anotaciones judiciales por diferentes delitos y hacían parte de este grupo delincuencial”.

Finalmente, las autoridades indicaron que este resultado es el trabajo investigativo realizado durante nueve meses y el compromiso con la seguridad y convivencia ciudadana.