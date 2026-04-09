El Personero del municipio de Bosconia, Cesar, anunció la activación de una ruta de acompañamiento y protección para miembros de Juntas de Acción Comunal (JAC) que tienen previsto reelegirse este 26 de abril cuando se desarrollarán nuevas elecciones.

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El anuncio del representante del Ministerio Público, que se conoce a través de un vídeo que hizo circular en redes sociales en las últimas horas, se produjo tras una reunión con miembros de JAC que llegaron hasta su oficina a denunciar situaciones relacionadas con amenazas y/o intimidaciones.

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“He atendido el llamado de muchos presidentes de Junta de Acción Comunal para activar las rutas de respaldo y orientación, especialmente de vigilancia y protección al proceso eleccionario de los dignatarios de las Junta de Acción Comunal a desarrollarse el próximo 26 de abril. Queremos enviarle un mensaje de tranquilidad a todos los habitantes del municipio de Bosconia, como personero municipal vamos a activar todas las rutas para que este 26 de abril los procesos eleccionarios se desarrollen en calma”, dijo el Personero en un video en el que se hace acompañar de los líderes comunales.

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