En el Día Mundial del Turismo, desde la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Turismo y Corpoturismo, destacan a la ciudad como el mejor destino turístico de la región.

Esto se debe al crecimiento sostenido en conectividad aérea, turismo de cruceros, inversión en infraestructura y fortalecimiento del talento humano vinculado a la cadena turística.

Con estos avances y compromisos la administración de Dumek Turbay Paz reporta que durante el 2024 se movilizaron 7,5 millones de pasajeros por vía aérea, lo que representó un incremento del 16,5 % frente al 2023, y para 2025, con corte al mes de agosto, ya se registraban 5,1 millones de pasajeros movilizados, proyectando un cierre de año superior a los 7,8 millones.

Las llegadas internacionales también mantienen una dinámica positiva con 559.917 pasajeros (+9 % frente al mismo período de 2024), consolidando a Estados Unidos como principal mercado emisor, seguido de México (9 %) y Canadá (3,5 %).

Para la temporada 2025-2026 anuncian desde ya que marcará un hito para la ciudad con un incremento del 12,3 % en recaladas (182) y más de 446.000 visitantes. A esto se suma el inicio de operaciones de Royal Caribbean como puerto base desde octubre de 2025 y durante 18 meses ininterrumpidos, movilizando más de 43.000 pasajeros en embarque y desembarque. El impacto económico estimado de esta temporada asciende a 53,5 millones de dólares, un 20,1 % más que el período anterior.

La administración Distrital ha gestionado inversiones históricas para infraestructura turística, entre ellas el Distrito Creativo de Manga a través de Regalías, la señalización de playas, la construcción del Centro de Atención al Turista (CAT) en el Parque Centenario y, por supuesto, el Gran Malecón del Mar, la obra insignia que trasformará el panorama turístico de La Heroica.

El turismo en Cartagena no es solo una actividad económica, es esencia de la ciudad: turistas y ciudadanos conviven en armonía, compartiendo cultura y tradición, abrazando al viajero con todos sus distintos segmentos: romance, cultura, naturaleza, patrimonio e historia, eventos y congresos, deporte, gastronomía, religiosidad y la riqueza viva de su cultura popular.