Hay tristeza en el corregimiento de San José de Saco, jurisdicción de Juan de Acosta, esto luego de que un comerciante fuera asesinado a bala por cuatro sujetos mientras trabajaba.

El terrible crimen se perpetró en horas de la noche de este viernes 26 de septiembre.

La víctima fue identificada como Duber José Villanueva Caballero, de 44 años de edad, quien era el dueño de un estadero llamado ‘Los Gaviones’.

Según el informe suministrado por la Policía del Atlántico, siendo las 8:00 p. m., Villanueva Caballero la víctima se encontraba como de costumbre laborando en el interior del establecimiento.

Sin embargo, cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas ingresaron al estadero y, con armas de fuego en mano, dispararon contra el hombre de 44 años, quien falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.

En medio de la balacera resultó herida una mujer identificada como Karina Patricia Noruega, de 30 años de edad, quien presenta una herida por arma de fuego en el glúteo derecho.

La mujer fue trasladada al hospital municipal y posteriormente fue remitida a la Clínica Reina Catalina del municipio de Baranoa, donde permanece con pronóstico estable y fuera de peligro.

La Policía indicó que los hechos son materia de investigación por parte de personal de la SIJIN y SIPOL, quienes adelantan labores propias de policía judicial con el fin de esclarecer lo sucedido y capturar a los responsables.

No obstante, los habitantes del caluroso corregimiento indicaron que la inseguridad se ha ido apoderando poco a poco de las calles de San José de Saco, recordándolo con nostalgia como un pueblo donde antes reinaba la paz.