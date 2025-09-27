Siendo la 1:00 de la madrugada de este sábado 27 de septiembre, un hombre fue violentamente asesinado de cuatro disparos en la cabeza mientras departía con varios compañeros.

El crimen se perpetró en el barrio Las Malvinas, en la localidad Suroccidente de Barranquilla.

EL HERALDO conoció que la víctima fatal fue identificada por las autoridades como Wilmer Javier Julio Hernández, también conocido por sus amistades y allegados como ‘Popeye’.

Según el testimonio de las personas que se encontraban por la zona, ‘Popeye’ se encontraba sentado cerca de un billar ubicado en la calle 98 con carrera 8 en el barrio antes mencionado.

De un momento a otro, dos sujetos en moto lo abordaron sin mediar palabra y el parrillero le propinó cuatro mortales disparos en la cabeza, posteriormente se dieron a la huida hacia un rumbo desconocido.

Julio Hernández falleció en el lugar de los hechos a causa de la gravedad de las lesiones.

Hasta el momento se desconocen las causas por las que se perpetró el atentado sicarial. La Policía investiga el caso para lograr esclarecer los móviles y capturar a los agresores.