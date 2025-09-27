En horas de la noche de este viernes 26 de septiembre se perpetró un atentado sicarial que dejó como saldo un hombre muerto.

El hecho de sangre se registró en el barrio Siete de Abril, localidad Metropolitana de Barranquilla.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, siendo las 7:10 p. m., la víctima caminaba por la calle 50 con carrera 5B Sur.

En ese momento, dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta lo interceptaron y, sin mediar palabra, uno de ellos desenfundó un arma de fuego y le disparó en varias oportunidades para luego escapar hacia un rumbo desconocido.

Malherido, el hombre quedó tendido en el piso y al cabo de varios minutos terminó falleciendo en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del hombre asesinado. Asimismo informaron que se encuentran adelantando una investigación para esclarecer los móviles de este nuevo homicidio.