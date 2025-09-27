Previo al inicio del ‘Gran Encuentro de Amigos Cepedistas en el Caribe’, que se realiza en la cancha del barrio El Carmen, el senador y precandidato presidencial Efraín Cepeda lanzó duras críticas al presidente Gustavo Petro tras haber liderado una protesta contra el Gobierno estadounidense en Nueva York, que conllevó al retiro de la visa al jefe de Estado.

Fue enfático al decir que “tenemos una vergüenza de presidente”, haciendo clara referencia a las crecientes provocaciones que ha hecho al Gobierno de Donald Trump.

“El llamado que hace a la insurrección no lo escucha nadie, pero es una clara intervención en asuntos internos de Estados Unidos. Es una provocación que conllevó al retiro de su visa, Eso nos comienza a convertir también en parias internacionales, y eso no lo paga Petro, lo pagamos todos los colombianos”, mencionó.

Indicó, además, que el manejo de la política exterior ha sido errático por parte del Gobierno de Gustavo Petro, lo que se ha reflejado en decisiones que han afectado su rango de acción.

“Lo desertifican a él, porque descertificaron a Petro, no descertificaron a los colombianos porque la plata de los Estados Unidos, los 450 millones de dólares al año le estarán llegando”, dijo.

A eso agregó que “la primera represalia de de Petro contra Trump fue que no va comprar más armas a Estados Unidos, sino que las iba a fabricar. Presidente, usted no pudo fabricar unos pasaporte, no me diga que va a fabricar las armas que requieren las fuerzas militares”.