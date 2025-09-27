Quinientos ciudadanos y representantes de organizaciones civiles rechazaron este sábado en una carta las declaraciones del presidente Gustavo Petro en Estados Unidos “en las cuales hace un inaceptable llamado a las fuerzas militares de los Estados Unidos a desobedecer a su comandante máximo y presidente de ese país”.

Advierten que Petro actuó de forma “irresponsable e irrespetuosa” y como un “agresivo activista” incitando a “un acto de rebelión contra el gobierno de ese país”.

Por ello, afirman que Petro “no representa la voz de millones de colombianos que creemos en el respeto hacia otras naciones”.

La misiva va encabezada por Bruce Mac Master, Jaime Alberto Cabal, Germán Bahamón, Juan Martín Caicedo y José Fernando Villegas.

